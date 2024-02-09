Kardeşlerim 116. yeni bölüm fragmanı izle | Video

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Cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecan dorukta. Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler. Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. İşte Kardeşlerim 116. yeni bölüm fragmanı...