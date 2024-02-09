  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 116. yeni bölüm fragmanı izle | Video

    Kardeşlerim 116. yeni bölüm fragmanı izle | Video

    Cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecan dorukta. Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler. Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. İşte Kardeşlerim 116. yeni bölüm fragmanı...

    Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
    Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP’nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!
    CHP'nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!
    Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’na video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na video mesaj
    İzmir’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
    İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
    İzmir’de karşı şeride geçen TIR, ölüm saçtı
    İzmir’de karşı şeride geçen TIR, ölüm saçtı
    İşte AK Parti’nin Adıyaman adayları!
    İşte AK Parti'nin Adıyaman adayları!
    Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli mesajlar