 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Atv ekranlarında cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir. Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur. Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar. Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı 14.2.2024 13:55:34
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Aldatmak 57. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Safir 22. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
Safir 21. bölüm fragmanı
Safir 21. bölüm fragmanı
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Türkiye’nin konuştuğu İzmir’deki taksici cinayeti davasından ne sonuç çıktı?
Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki taksici cinayeti davasından ne sonuç çıktı?
İzmir’deki taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal hakim karşısına çıkıyor
İzmir'deki taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal hakim karşısına çıkıyor
Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti
Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ege’nin o ilinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
Ege'nin o ilinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
Kahire’de Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar
Kahire'de Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar