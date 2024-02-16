Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle | Video

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Atv ekranlarında cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir. Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur. Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar. Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...