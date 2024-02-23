Kardeşlerim 118. yeni bölüm fragmanı izle

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Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. 118. bölümden yayınlanan fragman izleyenlerde merak uyandırdı. Kardeşlerim dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar. Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar. İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı...