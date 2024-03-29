Kardeşlerim 123. yeni bölüm fragmanı izle | Video

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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'den yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Akif'in mektubunu okuyup Ömer'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cansu, sonunda Akif'le tanışır. Berk ile Aybike'nin ilişkisi, Gökhan'ın aralarını açması için tuttuğu Gökçe yüzünden bozulmaya başlar. Nebahat, kendisine evrak diye borç senedi imzalatan Akif'e karşı ne yapacağını düşünmektedir. Süreyya ile ilgili bazı gerçekleri öğrenen Süsen, Ömer'le ilişkilerinin seyrini etkileyecek radikal bir karar alır. Yasmin'in bir mağazada çalışmaya başladığını duyan Sarp, Oğulcan'ı da yanına alarak harekete geçer. Bu hamle, Sarp ve Oğulcan için beklenmedik bir sonuç doğurur. Berk'in, Gökhan'a yaptığı son fedakarlık Ayla'nın sabrını taşırır. Ömer'le arası gergin olan Oğulcan, Ömer'e karşı herkesi şoke edecek bir hamle yapar. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...