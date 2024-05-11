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Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 128. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kardeşlerim 128. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü ekrana kilitleyecek. Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

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