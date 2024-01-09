  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanını izle

    Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 09.01.2024, 11:40

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 143. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 143. bölüm fragmanı sizlerle...

    Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı
    Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
    Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı
    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
    Safir 19. bölüm fragmanı
    Safir 19. bölüm fragmanı
    Safir 18. bölüm fragmanı
    Safir 18. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı 29.12.2023 12:09:37
    Kuruluş Osman 142. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 142. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı
    Yıldızlar Bana Uzak yakında Atv’de!
    Yıldızlar Bana Uzak yakında Atv'de!
    Aldatmak 50. bölüm fragmanı
    Aldatmak 50. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 141. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 141. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

    OSMAN BEY VE YAKUP BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAK?

    Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

    UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN: GÖRKLÜ HAN!

    Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

    TÜRKLER'İN KADERİ BELLİ OLACAK

    Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

    OSMAN BEY'İN HAMLESİ!

    Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır? Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur. Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli’deki pompalı dehşet kamerada
    Denizli'deki pompalı dehşet kamerada
    MSB paylaştı: İkinci atışa gerek yok
    MSB paylaştı: İkinci atışa gerek yok
    Afyon’da akıllara durgunluk veren görüntü! Beton pompasının üzerine çıkarak...
    Afyon'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beton pompasının üzerine çıkarak...
    Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı
    İzmir’de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Önce yayalara çarptı sonra iş yerine daldı
    İzmir'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Önce yayalara çarptı sonra iş yerine daldı
    AK Parti’nin yeni seçim şarkısında anlamlı vurgu! ’Özgür Filistin’ mesajı
    AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı vurgu! 'Özgür Filistin' mesajı