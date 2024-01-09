Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanını izle

Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

OSMAN BEY VE YAKUP BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAK?

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN: GÖRKLÜ HAN!

Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

TÜRKLER'İN KADERİ BELLİ OLACAK

Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

OSMAN BEY'İN HAMLESİ!

Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır? Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur. Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?