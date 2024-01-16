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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanını izle

    Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 16.01.2024, 12:32

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Ne ezanımız susar ne sancağımız iner!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 144. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

    Cerkutay'ın ihaneti ortaya mı çıkıyor?

    Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?

    Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında neler yaşanacak?

    Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?

    Görklü Han, Yakup Bey'i tehdit ediyor!

    Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

    Orhan Bey ve Holofira, içinde bulundukları cendereden çıkabilecek mi?

    Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?

    Osman Bey ve Görklü Han karşı karşıya

    Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?

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