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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 148. yeni bölüm 2. fragmanı izle

    Kuruluş Osman 148. yeni bölüm 2. fragmanı izle

    Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Türk'ün onlara esir olmayacağını gösterelim!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    TACEDDİN NOYAN VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?
    Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

    BİZANS CELLADI GELİYOR
    Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır?

    OSMAN BEY VE TACEDDİN NOYAN KARŞILAŞMASI
    Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?

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