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Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Çarşamba akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey’i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan’ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey’den, “Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz.” şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey’den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan’ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi. Peki Kuruluş Osman'da bu hafta neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 149. yeni bölüm fragmanı...

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