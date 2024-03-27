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Kuruluş Osman 154. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey; İmren Tegin’e karşı bir oyun kurarken, Boran ve Konur’un kavgası ise obada büyük yankı uyandıracak. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
VİDEO DEVAM EDİYOR

BORAN VE KONUR'UN AKIBETİ

Boran ve Konur'un kavgası obada büyük ses getirmiştir. Osman Bey onlar hakkında ne hüküm verecektir?

OLIVIA'NIN PLANI

Olivia, alplar arasındaki bu kavganın kendi faydalarına olduğunu düşünür, bunu kullanmak için bir şey yapacak mıdır?

OSMAN BEY VE İMREN TEGİN ARASINDA NELER OLACAK?

İmren Tegin, Osman Bey'e kendisine biat edip ardında durmasını istediğini söyler. Osman Bey "Sizler ihanet ederken biz ata mirasını büyüttük!" diyerek İmren Tegin'e olan üstünlüğünün altını çizer. Osman Bey ve İmren Tegin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey, İmren Tegin'e bir oyun kurmuştur. Bu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunacaktır.

GAZİ ALP TEHLİKEDE Mİ?

Ayça Hatun, Elçim Hatun'un çeyizlerini yakmak ister ve Gazi'yi de o ateşin içinde bırakır. Gazi, ateşlerin arasından kurtulabilecek midir? Çadırı yakanın Ayça olduğu anlaşılacak mıdır?

İMREN TEGİN'İN HAMLESİNE KARŞILIK OSMAN BEY NE YAPACAK?

Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıkar. Bala Hatun Osman Bey'e yetişebilecek midir? Osman Bey, İmren Tegin'in hamlesini savuşturabilecek midir?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN MÜCADELESİ

Holofira, Osman Bey'in obasına gelmiştir. Gizlenmeye çalışsa da Orhan onu görür. Orhan Holofira ile ne konuşacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN SEVDASI ZORLUKLARA DİRENEBİLECEK Mİ?

Alaeddin Bey Gonca Hatun'dan vazgeçmez. Her şeye rağmen bir araya gelebilecekler midir?

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