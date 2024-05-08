Kuruluş Osman 159. yeni bölüm fragmanı izle | Video

PUSATLAR ÇEKİLDİ!

Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir. Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır?

ULCAY'IN SIRRI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Bala Hatun, Uç Pazar'a gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır?

HOLOFİRA VE ELÇİM HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Elçim Hatun ve Holofira obada karşı karşıyadır. Elçim Hatun Holofira'nın gitme meselesini sorgular. Holofira gitmekten vazgeçtiğini söyler. Bu durum karşısında Elçim Hatun ne yapacaktır?

OSMAN BEY'İN BURSA YOLCULUĞU

Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir.

YAKUP BEY VE İBRAHİM BEY'İN PLANI TUTACAK MI?

Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar.

OSMAN BEY'İN HEDEFİ!

Osman Bey ise Bursa'ya gitmiştir. Osman Bey bir başına Bursa'ya giderek neyi hedeflemektedir? Yakup Bey ve İbrahim Bey'e rağmen Osman Bey Bursa'dan istediğini elde ederek dönebilecek midir?

ÜÇ BÜYÜK BEYLİK ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Üç büyük beyliğin arasındaki çekişme nereye doğru evrilecektir?