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Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 162. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kuruluş Osman 162. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Burası hakikat meydanı, göreceğiz kim ölecek kim kalacak!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümünde Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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VİDEO DEVAM EDİYOR

YÖRÜKLER BURSA KUŞATMASININ HABERCİSİ Mİ?
Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır. Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

KAYILARIN SEVİNCİ
Kayı Obası'nda sevinçli bir haber yankılanır. Elçim Hatun ise bu haberle tedirginlik yaşar. Elçim Hatun'u böylesi tedirgin eden şey nedir?

BÜYÜK BİR OYUN KURULUYOR
Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur?

OSMAN BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ
Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır!

Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

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