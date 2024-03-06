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Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle | Video

Çarşamba akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde heyecan yine dorukta. Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakının farkındadır. Bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Osman Bey'in planı ne olacaktır? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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VİDEO DEVAM EDİYOR

ALAEDDİN VE GONCA'NIN KÜSKÜNLÜĞÜ DEVAM EDECEK Mİ?
Gonca Hatun'un kervanına saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırı esnasında Gonca Hatun'lara yardım eder. Eski günlerdeki gibi sırt sırta dövüşen Gonca ve Alaeddin arasındaki küskünlük nereye kadar sürecektir?

ORHAN, HOLOFİRA VE ELÇİM ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Osman Bey, Orhan ve Elçim'in evlilik meselesini gündeme getirir. Bir an evvel olup bitmesinde fayda olduğunu söyler. Orhan Bey bu durum karşısında ne yapacaktır? Holofira bu meseleyi nasıl karşılayacaktır?

İMREN TEGİN ELÇİM HATUN'U HEDEF ALIYOR
İmren Tegin, Osman Bey'in sarayını karıştırmaya kararlıdır. Elçim ve Orhan'ın evliliğine izin vermeyeceğini söyleyerek Elçim'i öldürmeyi planlar. Casusuna emri verir. Elçim'i öldürme planı nelere sebep olacaktır?

URAZ BEY ŞEHİT OLUYOR
İmren Tegin, Osman Bey'in beylerinden Uraz Bey'in kellesini alır. Düğün hediyesi olarak Osman Bey'e gönderir. Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

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