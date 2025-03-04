Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle | video

ULUGAN VE İLBAY'IN HAİN PLANI

İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler. Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.

OSMAN BEY VE ULUGAN'IN KANLI HESAPLAŞMASI!

Beyleri kendi safına çeken Ulugan, Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak için Olcayto'dan destek nöker birliği istemiştir. Bu birliğin gelişi obasını almanın hayalini kuran Osman Bey'i zora sokar. Az sayıda alpları ile bu ordunun geçişine mâni olmak için elinden geleni yapacaktır. Osman Bey'e hamle fırsatı tanımayan Ulugan, Osman Bey'i kıstırır. Pusuya düşürülen Osman Bey'in yakın alpları ölümün pençesine atılır. Bu uğurda kimler Şehit düşecektir? Osman Bey, ordunun geçişine mâni olabilecek midir?

BALA HATUN, SOFİA'YI YAKALAR!

Bala Hatun, Alaeddin ve Gonca ile ebedi düşmanı Sofia'nın peşine düşer. Kurduğu oyun ile Sofia'yı yakalamayı başaran Bala Hatun Sofia'yı obaya getirir. Artık yolun sonuna gelen Sofia şimdi ne yapacaktır?