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Kuruluş Osman yeni sezonuyla yarın akşam başlıyor! Heyecanlı bekleyiş sona eriyor

Reyting rekortmeni Kuruluş Osman, 6. sezonu ile yarın akşam Atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Heyecan dolu sezon finali ile ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. İşte Kuruluş Osman 6. sezon fragmanı...

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VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY, TÜRK BEYLERİNDEN BİAT İSTİYOR

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

HALİFE'NİN VEZİRİ EMİR ÖMER UÇLAR'DA

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?

KUTSAL EMANETLER ÇALINIYOR

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular. Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?

KOMUTAN LUCAS'IN OYUNU

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Komutan Lucas, Kayı'ları iyi tanıdığını bildiği Holofira'yı yanına çekmek ister. Holofira, Lucas'a ne cevap verecektir? Kader, Holofira ve Orhan Bey'in yollarını tekrar nasıl kesiştirecektir?

ALAEDDİN BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE

Öte yandan fütühata devam eden Osman Bey'in, fethetmek için surlarına dayandığı kalede Alaeddin Bey kafes içinde kaleye siper edilmiştir. Osman Bey bu alçakça oyuna karşı şimdi ne yapacaktır?

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