Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk tanıtım! Zirvenin sahibi geri dönüyor | Video
Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:56
Atv'nin reyting rekortmeni, dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman’ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Osman Bey ve Bala Hatun’un özlemle beklenen ilk sahnesi dizinin hayranlarını heyecanlandırırken sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.