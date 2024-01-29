Safir 22. bölüm fragmanını izle

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır. Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır? Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar. Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır…