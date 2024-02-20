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Yeniasır TV Ekran Safir 26. bölüm final fragmanı yayınlandı | Video

Safir 26. bölüm final fragmanı yayınlandı | Video

Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Safir dizisinin merakla beklenen 26. bölüm final fragmanı "Ben seni sevmekten bir an bile vazgeçmedim!" başlığı ile yayınlandı.

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Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
VİDEO DEVAM EDİYOR

SAFİR 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder. Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer. Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır. Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez. Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır. Güneş'in peşinden mi gidecektir, yoksa Feraye ve Yaman'a acı çektirmek için bir sonraki aşamaya mı geçecektir?

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