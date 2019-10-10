Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm tek parça izle

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan 58. bölümünde Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı...