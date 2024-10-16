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28 yıl hapisle aranan firari kıskıvrak yakalandı! | VİDEO

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.Ü., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. K.Ü' nün kullandığı otomobilin önünün polis ekipleri tarafından kesilmesi MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin takibe aldığı 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.Ü., kullandığı otomobilin önü kesilerek yakalandı. O anlar ise MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat bilgisi üzerine, uyuşturucu ticareti, yağma ve hükümlünün kaçması suçlarından hakkında 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.Ü.'nün kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde İncirliova ilçesinde takibe aldı.

Ekipler, takibe aldıkları otomobilin önünü Efeler ilçesinde keserek durdurdu. Otomobilden indirilen firari K.Ü., kelepçelenerek gözaltına alındı. Ehliyeti de olmadığı belirlenen K.Ü.'ye 26 bin 54 TL de para cezası kesildi. K.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan, K.Ü.'nün polis ekipleri tarafından yakalanması MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; K.Ü.'nün kullandığı otomobilin polis ekipleri tarafından önü kesilerek durdurulması, ardından araçtan indirilip kelepçelenmesi yer aldı.

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