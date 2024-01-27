AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri öncesinden İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, İzmir'in yeni seçim şarkısı ilk kez ortaya çıktı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yerel seçimlere yönelik kampanya sürecinde sanatçı Reyhan Karaca'dan esinlenerek yapılan "Sevdik Sevdalandık" şarkısına bir klip hazırlandı.

"Sevdik Sevdalandık" ismiyle hazırlanan şarkının klibini, aday tanıtım toplantısında gösterildi.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Hep birlikte koşalım güçlü hayallere

Neden koşarsın hâlâ boş vaatlerde

Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende

Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir'de

Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde

Eski bir sevda bu İzmir'in uğrunda

Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde

Dünya dursa bile İzmir uğrunda

Sevdik, sevdalandık

Biz İzmir'e bağlandık

Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz

Duysa, alem duysa

Dert etme çözüm burda

Artık başarabiliriz olacak olacak

SEVDİK SEVDALANDIK BİZ İZMİR'E BAĞLANDIK!