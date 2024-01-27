  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık

    AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık

    Giriş Tarihi: 27.01.2024, 17:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın kampanya sürecine renk katacak şarkı ortaya çıktı. "Sevdik Sevdalandık" adını taşıyan şarkının klibi, aday tanıtım toplantısında ilk kez gösterildi. Yeni seçim şarkısı, İzmir'e özgü atmosferi ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

    Erdoğan’dan İzmir’de atama müjdesi: 35 bin sağlık personeli alacağız
    Erdoğan'dan İzmir'de atama müjdesi: 35 bin sağlık personeli alacağız
    AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte isim isim tüm adaylar
    AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte isim isim tüm adaylar
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir’i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
    Başkan Erdoğan: Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değil
    Başkan Erdoğan: Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değil
    İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
    Çeşme açıklarında renkli görüntüler: Yunus sürüsü böyle eşlik etti
    Çeşme açıklarında renkli görüntüler: Yunus sürüsü böyle eşlik etti
    İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara’da resmi törenle karşılandı
    İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da resmi törenle karşılandı
    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları
    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları
    İzmir’de servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi
    İzmir’de servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi
    MHP lideri Devlet Bahçeli: İzmir’de Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritecek
    MHP lideri Devlet Bahçeli: İzmir'de Dağ'ın sıcaklığı Tunç'u eritecek
    İzmir’de ’pes’ dedirten görüntü! Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı
    İzmir'de 'pes' dedirten görüntü! Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı
    Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
    Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri öncesinden İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, İzmir'in yeni seçim şarkısı ilk kez ortaya çıktı.

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yerel seçimlere yönelik kampanya sürecinde sanatçı Reyhan Karaca'dan esinlenerek yapılan "Sevdik Sevdalandık" şarkısına bir klip hazırlandı.

    "Sevdik Sevdalandık" ismiyle hazırlanan şarkının klibini, aday tanıtım toplantısında gösterildi.

    Şarkının sözleri şu şekilde:

    Hep birlikte koşalım güçlü hayallere

    Neden koşarsın hâlâ boş vaatlerde

    Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende

    Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir'de

    Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde

    Eski bir sevda bu İzmir'in uğrunda

    Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde

    Dünya dursa bile İzmir uğrunda

    Sevdik, sevdalandık

    Biz İzmir'e bağlandık

    Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz

    Duysa, alem duysa

    Dert etme çözüm burda

    Artık başarabiliriz olacak olacak

    SEVDİK SEVDALANDIK BİZ İZMİR'E BAĞLANDIK!

    EN YENİ VİDEOLAR

    Erdoğan’dan İzmir’de atama müjdesi: 35 bin sağlık personeli alacağız
    Erdoğan'dan İzmir'de atama müjdesi: 35 bin sağlık personeli alacağız
    AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte isim isim tüm adaylar
    AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu... İşte isim isim tüm adaylar
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir’i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
    Başkan Erdoğan: Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değil
    Başkan Erdoğan: Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değil
    İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak