AK Parti’den İzmir’e özel şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir'e bağlandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın kampanya sürecine renk katacak şarkı ortaya çıktı. "Sevdik Sevdalandık" adını taşıyan şarkının klibi, aday tanıtım toplantısında ilk kez gösterildi. Yeni seçim şarkısı, İzmir'e özgü atmosferi ve enerjisiyle dikkat çekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri öncesinden İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, İzmir'in yeni seçim şarkısı ilk kez ortaya çıktı.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yerel seçimlere yönelik kampanya sürecinde sanatçı Reyhan Karaca'dan esinlenerek yapılan "Sevdik Sevdalandık" şarkısına bir klip hazırlandı.
"Sevdik Sevdalandık" ismiyle hazırlanan şarkının klibini, aday tanıtım toplantısında gösterildi.
Şarkının sözleri şu şekilde:
Hep birlikte koşalım güçlü hayallere
Neden koşarsın hâlâ boş vaatlerde
Anladım bir Dağ eksik, bulabildim sende
Sorma hiçbir şey sorma, aklım her zaman İzmir'de
Alnımız akmış ki sevenlerin dilinde
Eski bir sevda bu İzmir'in uğrunda
Sarılmışız biz bize, geleceğimiz izinde
Dünya dursa bile İzmir uğrunda
Sevdik, sevdalandık
Biz İzmir'e bağlandık
Artık ayrı gayrı, olmaz olmaz
Duysa, alem duysa
Dert etme çözüm burda
Artık başarabiliriz olacak olacak
SEVDİK SEVDALANDIK BİZ İZMİR'E BAĞLANDIK!