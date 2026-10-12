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AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ın İzmir projeleri neler?

AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün göreve başladı. Peki yeni dönemde Tugay'ın İzmir projeleri neler olacak? İzmir'de yeni dönemde neler değişecek? Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, A Haber'de değerlendirdi.

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Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri değerlendirdi. Demir, ikinci çevre yolu, körfez geçişi, kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımları başta olmak üzere İzmir'i yakından ilgilendiren projelerin gündemde olduğunu belirterek, Tugay'ın Ankara temaslarının ardından çalışmalara hız vermesinin beklendiğini söyledi.

İzmir'in ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik projelere değinen Ercan Demir, ikinci çevre yolu, Konak ve Karşıyaka çevresindeki ulaşım yatırımları ile körfez geçişi projesinin gündemde olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılması planlanan görüşmelerin önemine dikkat çeken Demir, İzmir'in farklı bölgelerinde yeni yolların yapılması, havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, hızlı tren, tramvay ve metro projelerinin de öne çıktığını kaydetti.

Demir, metro ulaşımının gar bölgesine kadar uzatılmasının İzmir açısından önemli bir adım olacağını belirterek, bu bölgenin toplu ulaşım olanaklarının geliştirilmesiyle daha hareketli hale gelebileceğini ifade etti. Seferihisar ve Urla yönlerine uzanacak metro projelerinin de gündeme geldiğini söyledi.

Cemil Tugay'ın proje takvimine ilişkin hedeflerini de aktaran Ercan Demir, başkanın yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre içerisinde projelerin yüzde 90'ını tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

İzmir'in uzun yıllardır biriken sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Demir, kentteki çöp, kötü koku ve trafik yoğunluğu gibi problemlerin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ifade etti.

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