Yeniasır TVYaşam Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...
Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...
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Son dakika haberleri... Maltepe'yi sarsan bina çöküşünde herkes 'Neden?' sorusunu sorarken, ortaya çıkan tek bir video kaydı felaketin adım adım gelişini ortaya koydu. Tekstil atölyesindeki çatlakları cep telefonuyla kaydeden Fatma Kaya'nın yakınına attığı o mesaj, facianın göz göre göre geldiğinin kanıtı oldu...