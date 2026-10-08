Yeniasır TV Yaşam Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...

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