Ankara TUSAŞ'ın önünde canlı bomba saldırısı

Son dakika haberleri... Ankara TUSAŞ'ın önünde silah ve patlama sesleri yükseldi. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı. Çatışma çıkarken Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.
İÇİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
PERSONELLER SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ!
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.