yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Ankara TUSAŞ'ın önünde canlı bomba saldırısı

Ankara TUSAŞ'ın önünde canlı bomba saldırısı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'ın nizamiye kapısının önünde canlı bomba saldırısı yapıldı. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Kazan’da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! 23.10.2024 16:21:09
Aydın’da antik kent yolu çöpten geçilmiyor!
Aydın'da antik kent yolu çöpten geçilmiyor! 23.10.2024 15:35:55
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü 22.10.2024 15:02:52
Savcı Engin’i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf
Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf 22.10.2024 12:33:37
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye’de gömüleceği toprak yok
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye'de gömüleceği toprak yok 22.10.2024 12:12:14
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek? 21.10.2024 11:00:12
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu’nun elinde oyunca oldular
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular 19.10.2024 19:35:46
Başkan Erdoğan: İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulmaz
Başkan Erdoğan: İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulmaz 19.10.2024 17:27:16
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti 19.10.2024 16:05:08
Başkan Erdoğan Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu’nda konuştu | VİDEO
Başkan Erdoğan Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu'nda konuştu | VİDEO 18.10.2024 16:23:00
Balıkesir’de insanlık ölmüş dedirten görüntüler! |VİDEO
Balıkesir'de insanlık ölmüş dedirten görüntüler! |VİDEO 17.10.2024 10:27:07
Üzerinden vidanjör geçti! Mucize kurtuluş!
Üzerinden vidanjör geçti! Mucize kurtuluş! 16.10.2024 10:57:23
28 yıl hapisle aranan firari kıskıvrak yakalandı! | VİDEO
28 yıl hapisle aranan firari kıskıvrak yakalandı! | VİDEO 16.10.2024 09:14:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberleri... Ankara TUSAŞ'ın önünde silah ve patlama sesleri yükseldi. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı. Çatışma çıkarken Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

PERSONELLER SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ!

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Ankara Kazan’da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Aydın’da antik kent yolu çöpten geçilmiyor!
Aydın'da antik kent yolu çöpten geçilmiyor!
İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi
İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Savcı Engin’i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf
Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf