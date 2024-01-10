Ankara'da Valiler Buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/ankarada-valiler-bulusmasi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması programında konuştu. Erdoğan, "Valiler şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır" dedi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "31 Mart'ta sandığa gölge düşülmesine izin vermeyeceğiz. Seçimleri de tam bir demokratik olgunlukla bitireceğiz" ifadelerini kulandı.