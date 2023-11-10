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    Yeniasır TV Gündem Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

    Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

    Giriş Tarihi: 10.11.2023, 09:30

    Son dakika… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır.'' açıklamasında bulundu.

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