Yeniasır TV Gündem Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/ataturkun-vefatinin-88-yil-donumu-baskan-erdogan-ve-devlet-erkani-anitkabirde" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>