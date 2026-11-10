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Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.