yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Bakan Kurum'dan COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri...COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır" dedi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı 08 Kasım 2026 15:30
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Aliyev havalimanında karşıladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı 08 Kasım 2026 12:55
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul 04 Kasım 2026 12:49
Başkan Erdoğan’dan Güney Kore’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'de önemli açıklamalar 03 Kasım 2026 12:27
Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 03 Kasım 2026 11:27
Başkan Erdoğan Güney Kore’de resmî törenle karşılanıyor
Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmî törenle karşılanıyor 03 Kasım 2026 11:15
Başkan Erdoğan: Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız
Başkan Erdoğan: "Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız" 01 Kasım 2026 08:51
Başkan Erdoğan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuştu
Başkan Erdoğan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu 01 Kasım 2026 08:51
İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim 2026 13:37
Cumhuriyet’in 103. Yılı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti!
Cumhuriyet’in 103. Yılı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! 29 Ekim 2026 13:35
AK Parti’den Cumhuriyetin 103. yıl dönümü paylaşımı
AK Parti'den Cumhuriyetin 103. yıl dönümü paylaşımı 29 Ekim 2026 09:52
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi 27 Ekim 2026 15:28
Merkezefendi Belediyesine operasyon!
Merkezefendi Belediyesine operasyon! 27 Ekim 2026 11:22
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de minibüs şoförüne silahlı infaz: Dehşet anları kamerada
İzmir'de minibüs şoförüne silahlı infaz: Dehşet anları kamerada
İzmir’de demir çelik fabrikasında patlama
İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Aliyev havalimanında karşıladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Aydın’da 23 yıllık sır perdesi aralanıyor!
Aydın'da 23 yıllık sır perdesi aralanıyor!
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası