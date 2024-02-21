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Başkan Erdoğan Afyon'da: Yapay zeka neyi emrederse onu aday gösterdiler; Allah CHP'li seçmene sabır versin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Burada CHP'nin adaylarını yapay zeka ile kararlaştırmasına tepki gösteren Erdoğan, "Milletten o kadar kopuklar ki kendi adaylarını bile yapay zekaya soruyor. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin." ifadelerini kullandı.

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