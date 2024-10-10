Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta önemli mesajlar verdi!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Arnavutluk’ta Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile imzalanan anlaşmaların ardından basın toplantısı düzenledi. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırımın tüm insanlığın ortak utancı olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eden hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. İsrail üzerindeki gerekli baskının artması için uluslararası toplum harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.