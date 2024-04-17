Başkan Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez | Video

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Cumhur İttifakı son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Buradan Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." dedi. Erdoğan ayrıca "Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.