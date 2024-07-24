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Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim... Hem eğleniyorlar hem de Kur’an öğreniyolar

Çocuklar 5. Levent'teki Hasan Kalyoncu Camii'nde hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Yaz tatilinde camide düzenlenen eğitim programına katılan onlarca çocuk yaz Kur'an Kursunda eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.

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İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan 5. Levent Hasan Kalyoncu Camii'nde Yaz Kur'an Kursuna katılan çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan öğrenme fırsatı yakalıyor.

"HASAN KALYONCU VAKFI'NA TEŞEKKÜR"

Desteklerinden ötürü Hasan Kalyoncu Vakfı'na teşekkür eden caminin İmam Hatibi Fatih Turanşah, Yaz Kur'an Kurslarında farklı etkinliklerin düzenlediğini söyledi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Turanşah, dini eğitimin yanı sıra çocuklara "Nasıl çadır kurulur bir kampta nelere ihtiyaç duyarlar bunları öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Caminin içerisinde çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor. Camideki Hasan Amca çocuk bakkalında istedikleri pek çok atıştırmalığa ulaşabilen çocuklar, "Hocalarımız bize çikolatalar dağıtıyor, eğleniyoruz, futbol oynuyoruz" dedi.

Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlenceli hale getirerek çocukların mutlu olmasını sağladıklarını ifade etti. Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda düzenlenen çeşitli etkinliklerde eğlenen çocuklar "Kuran öğreniyoruz, etkinlik yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor" dedi.

Çocuğunu camiye eğitim alması için gönderen ebeveynler, çocuklarının camide aldıkları eğlenceli eğitimden çok memnun olduklarını, çok mutlu olduklarını dile getiriyor.

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