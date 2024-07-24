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Dilenci kendisini uyaran zabıtaya saldırdı

Aydın'da dilenciye müdahale eden zabıta memurları saldırıya uğradı.Tekerlekli sandalyede oturan kadının yanındaki adam kendilerini uyaran zabıtalara karşı kendinini yerden yere vurdu. Dilencilere 977 lira para cezası uygulanırken üzerinden çıkan 624 liraya el konuldu.

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Aydın'da Söke ilçesinin en işlek caddelerinden İstasyon Caddesi'nde tekerlekli sandalyede oturan kadının yanında bulunan M.G. isimli şahıs, zabıtaya yapmadığını bırakmadı. Zabıtanın müdahalesi sonrası memurlara karşı saldırıya geçen şahıs, kendini yerden yere attı. Söke Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçlerinden destek istemek zorunda kaldı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen M.G. isimli dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33-1 maddesi uyarınca 977 TL cezai işlem uygulandı. Dilencinin üzerinden çıkan 624 TL'ye ise el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında memura mukavemetten dolayı şikayette bulunuldu. Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin ve dilencilere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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