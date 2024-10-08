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Başkan Erdoğan: Gençleri popüler kültürün insafına bırakamayız | VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu tür olayların çoğunda millet ve devlet olarak gerekli adımları atmazsak, batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşarız. Gençlerimizi sosyal medya ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız." dedi.

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