Başkan Erdoğan Gümüşhane'de Toplu Açılış Törenine katıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-gumushanede-toplu-acilis-torenine-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, Gümüşhane'de düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Gümüşhanelilere seçimlerde sadece 7’li koalisyon masasını devirmediklerini hatırlatırken "Pensilvanya ve Kandil'i de sandığa gömdünüz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'nin seçimlerde küçük ortaklarına kaptırdığı 39 vekile ilişkin konuşan Erdoğan "Siyaset tarihinin en büyük tokatçılığı" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP seçmenine seslenirken "Gazi’nin hürmetine CHP’ye oy verenlere Allah sabır versin." dedi.