Başkan Erdoğan: Halktan kopuk idareciye tahammülümüz yok
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Başkan Recep Tayyipm Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Vatandaşın talep ve şikâyetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız." diyen Başkan Erdoğan, "Halktan kopuk sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Devleti, millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolu, milletin derdiyle dertlenmekten, bu milletin gönlüne girmekten geçer. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek bir yöneticiyi, bir mülki idare amirini, saygıdeğer bir devlet adamı yapmaz. Milletin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden, milletin takdirini, teveccühünü, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz." şeklinde konuştu.