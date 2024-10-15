Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz

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