Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Filistin'in Geleceği Konferansı”nda konuştu. Erdoğan, "Filistin'de kalkan, gözyaşı ve zulüm hiçbir zaman dinmedi. İsrail devleti 1948 yılında kuruldu. Buna 'devlet' dersem yanlış olur. Filistin halkının gözünde 1948 büyük bir felaket demekti." dedi. Erdoğan, "(İsrail'in bölgedeki saldırıları)Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.