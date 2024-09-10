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Başkan Erdoğan: İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları. İş bilmezlikleri artık kendi tabanlarının bile sabrını taşırıyor. Çıkıp göğüslerini gere gere 'bizim eserimiz' diye millete gösterebilecekleri tek bir hizmetleri yok." dedi.

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