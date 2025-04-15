Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde. Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır." dedi. Öğretmenlere müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan, '10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum' dedi.