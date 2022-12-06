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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin Kobani bitti!

    Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin Kobani bitti!

    Giriş Tarihi: 06.12.2022, 15:51

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Geçmişte sosyal barışı tehdit eden gerilimlerin yol açtığı sıkıntıları epeyce yaşamış bir ülkeyiz. TİSK temsil ettiği işverenlerin milli gelirimize istihdamımıza kattıklarıyla kritik konuma sahiptir'' açıklamasında bulundu. ''Vesayete, darbecilere karşı verdiğimiz mücadele boşa gitmedi'' diyen Erdoğan, ''Türkiye son 20 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaştı'' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca konuşmasında "Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacak. Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız." sözleriyle Suriye'ye harekat mesajı verdi.

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