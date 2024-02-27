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Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz

Son dakika... AK Parti yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi… 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak." ifadelerini kullandı.

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