Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz

Başkan Erdoğan: Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz

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