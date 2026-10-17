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Başkan Erdoğan: Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz

Başkan Erdoğan İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundıu. "Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün 2 yeni eserin temelini atıyoruz. Hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Ayrıca 56 poliklinik 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yeni bir müjde vererek 38 bin hekim dışı sağlık personeli alma ilanına çıkılacağını duyurdu.

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