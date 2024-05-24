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Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Şu anda dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok

Başkan Erdoğan: Şu anda dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Küresel güvenliğin teminatı olarak yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içindedir." ifadelerini kullandı.

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