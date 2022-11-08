Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un çok kısa sürede inşa edilen dünyanın en gelişmiş otomobil fabrikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gezdi.

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte o görüntüler…" tweetini paylaştı.