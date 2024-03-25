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Başkan Erdoğan Tokat'ta: DEM denen yapı örgüt aparatı! Kandil'den yönetilip parti gibi davranıyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala düzenlenen AK Parti Tokat mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan DEM Parti'nin bir örgütün aparatı olduğunu vurgularken "Kandil'den yönetilip parti gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini belirten Erdoğan "Alım gücü eskisinden daha iyi olacak" mesajını verdi. Yerel seçimler için de konuşan Erdoğan "İstanbul ve Ankara'yı CHP zulmünden kurtaracağız" dedi. İşte detaylar..

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