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Başkan Erdoğan: Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir

Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşmaya imza atılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında iki ülke arasında 5 yıllık ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'deki katliamı konusunda Mısır ile ortak görüşte olduklarının altını çizerken "Katillerin yeri meclis değil mahkemedir." dedi.

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