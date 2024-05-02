Başkan Erdoğan'dan Batı'ya sert tepki: İsrail’e ‘artık yeter’ diyecek bir cesur yürek çıkmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-batiya-sert-tepki-israile-artik-yeter-diyecek-bir-cesur-yurek-cikmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap etti. Erdoğan Batı'nın iki yüzlü duruşuna dikkat çekerek, "Gazze'de tüm bu vahşet yaşanırken hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi. İsrail'e 'artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı. Söz konusu Türkiye olunca başımıza demokrasi havarisi kesilenlerin Gazze'de yaşananlar karşısında gıkı dahi çıkmıyor. ABD'de katliama tepki gösteren vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler linç ediyor, işkenceye maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.