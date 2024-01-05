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    Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Ülkemizi mutlak zafere ulaştıracağız

    Giriş Tarihi: 05.01.2024, 15:35

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah işçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız." dedi.

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