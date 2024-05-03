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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar | Özgür Özel ile görüşme: Ziyaretin karşılığını yapacağım

Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in ziyareti hakkında konuşan Başkan Erdoğan "İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum." dedi. İsrail ile durdurulan ticaret ilişkileri hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim seyirci kalmamız düşünülemez. Atılacak adımlar nelerdir, yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler bunu acımasızca kullandı." dedi.

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