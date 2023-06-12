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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı! Masaya dönüş için tek şart

    Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı! Masaya dönüş için tek şart

    Giriş Tarihi: 12.06.2023, 17:43

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine başladı. Erdoğan ilk yurt dışı ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliklikleri bizler için olmazsa olmazdır. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

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